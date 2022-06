Nelle case moderne la cucina è l'ambiente in cui passiamo spesso la maggior parte del nostro tempo, non solo per la preparazione dei pasti ma anche per ritrovarci con tutta la famiglia a raccontarsi la giornata, lavorare, fare i compiti e magari anche per cucinare insieme agli amici più cari. Per questo motivo, quindi, desideriamo che sia accogliente e funzionale, anche quando lo spazio a disposizione non è molto. Ecco allora 6 cucine mozzafiato in meno di 12 mq da cui potremo prendere spunto per incominciare a progettare l'ambiente dei nostri sogni.