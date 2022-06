Un mini appartamento con una zona giorno economica ma di stile

Anche per quanto riguarda lo spazio dell'immagine sopra, vediamo una grande apertura che lascia entrare tanta luce. L'illuminazione di uno spazio è fondamentale perché in questo modo non si hanno limiti nella scelta del ventaglio di colori che in altre parole, significa avere l'opportunità di usare toni molto scuri come il prugna, il rosso vino, il blu o il nero.