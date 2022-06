Il sole va preso con i gazebo

Crediamo sia arrivato finalmente il momento di uscire fuori e sfruttare il terrazzo, o il piccolo cortile di casa propria. Così, la colazione si fa all'aria aperta perché respirare aria fresca di prima mattina fa un gran bene; il pranzo della domenica si sposta nello spazio antistante la casa perché c'è il barbeque e perché i bambini amano stare fuori; ed infine la cena? Allo stare dentro casa, con quella cucina che alza la temperatura, si preferisce un bicchiere di buon vino accompagnato dalla brezza temperata della primavera che si trasforma pian piano in estate.

È più che lecito pensare di arredare l'esterno della casa. Se però all'inizio questi spazi sembrano troppo vuoti e spogli per essere vissuti, ecco che entrano in gioco altre strutture in grado di accoglierci, di proteggerci dalla luce del sole e di creare l'atmosfera giusta per noi ed in nostri ospiti: una soluzione su tutte, il gazebo.