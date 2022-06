8 fantastiche case con meno di 75 mq

Quella che vediamo in questa immagine è invece una piccola casa in muratura. Pareti in pietra a vista, tetto spiovente con tegole, infissi e porta in legno vivacemente dipinti in un rosso acceso. All'aspetto romantico si unisce la solidità della struttura in muratura, garanzia di interni freschi. Un piccola casa di campagna perfettamente integrata nello spazio naturale.