La casa prefabbricata più bella mai vista

In questo Libro delle Idee vedremo un progetto in cui la sostenibilità incontra l'eleganza. Il progetto dello studio brasiliano Christina Menezes Architects rappresenta il tentativo riuscito di trasformare la struttura di un container in una casa unifamiliare. L'integrazione nel contesto naturale trova un equilibrio perfetto grazie all'uso delle superfici vetrate per la parete frontale, a favorire un fluido scambio tra interno ed esterno. I tempi in cui viviamo richiedono una sempre maggiore attenzione ai temi del risparmio energetico e della sostenibilità dei consumi. Il modello della casa moderna deve sapersi muovere lungo i sentieri di una crescente indipendenza energetica. Costruire casa significa sempre più spesso trovare la sintesi tra materiali e strutture capaci di generare e mantenere il calore, per minimizzare il ricorso ai sistemi di riscaldamento e raffreddamento tradizionali. Senza per questo rinunciare a un design funzionale ed elegante. La casa che vi presentiamo oggi rappresenta un esempio brillante di questa sintesi tra eco-sostenibilità e stile. Vediamola insieme.