Una Casa Anni '70 Diventata Moderna ed Elegante

Infine, la stanza da letto si presenta come un luogo intimo e riservato. Anche se il bianco continua ad essere il colore prediletto, la sensazione che si ha in questo caso non è tanto riconducibile al senso di luce, quanto al senso di aria e libertà. Ad illuminare la stanza, invece, si è optato per delle lampade ad effetto soffuso e con un certo impatto decorativo. Non vi sono molti elementi d’arredo nella stanza, eppure si dispone del necessario… meravigliosa!