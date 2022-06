Sedie in ferro: un classico sempre moderno

Levare è meglio che aggiungere: è questo il concetto ispiratore delle sedie Minus progettate da GIO' BELVISO. Affascinanti sedie in ferro con telaio a sezione quadrata, ottenute grazie a una sistematica sottrazione di elementi: un bracciolo intero, parte dell'altro e un lato dello schienale. Il risultato è una sorta di sedia non sedia così semplice nella sua struttura, da sembrare quasi un oggetto stilizzato. La soluzione ideale per arredare con stile e originalità non solo la sala da pranzo, ma anche lo studio e perché no, per essere utilizzata anche in bagno, come porta asciugamani dall'aspetto decisamente poco convenzionale, come vediamo proposto in questa immagine.