Quattro abbinamenti di colore per la sala da pranzo

La sala da pranzo intesa come stanza a sé, chiusa e separata dalle altre, sta diventando un concetto sempre più raro nelle case moderne. Complice la mancanza di spazi, molto spesso si decide di inglobare questo spazio direttamente nel soggiorno, o di destinarlo direttamente lungo le pareti della cucina. Un'azione più che sensata quando si tratta di risparmiare centimetri, c'è poco da discutere, ma nel caso lo spazio a disposizione non sia poi così tiranno, perché non cercare di ricavarci il piccolo lusso di un ambiente dove goderci le nostre cene con gli amici?

In questo progetto ad esempio, un pratico sistema a porte scorrevoli è riuscito a ritagliare una zona separata per il tavolo da pranzo: una leggera parete in pexiglass che separa ma non isola un ambiente ricercato e semplice allo stesso tempo. Questo elegante spazio ci introduce anche al primo colore che abbiamo scelto per la nostra sala da pranzo ideale: un vibrante corallo che veste la parete di fondo, sulle quali piccole lampade spiccano come gemme di luce.