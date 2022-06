Come sfruttare al massimo gli spazi di un vecchio monolocale

Dato l'entusiasmo suscitato sul tema dal nostro articolo precedente, anche oggi abbiamo deciso di dedicare uno spazio del nostro magazine alla ristrutturazione di un piccolo monolocale. Protagonista del nostro articolo di oggi è l' esperto Alessandro Passardi, il cui progetto per il rinnovamento di un vecchio monolocale ci ha davvero colpiti, in termini non solo di stile, ma anche di soluzioni salvaspazio.

Se siete alla ricerca di idee per far sembrare più grande il vostro piccolo appartamento o monolocale, qui troverete le ispirazioni anche per dargli un look tutto nuovo: diamo un'occhiata insieme allora!