Tavoli allungabili per la sala da pranzo

Il tavolo sta alla sala da pranzo come il divano sta al soggiorno. In questa proporzione sembra chiara l'importanza del tavolo da pranzo nella nostra casa. Piccolo o grande che sia, vale anche la pena considerare l'acquisto di un tavolo allungabile. Il perché è presto detto: la nostra sala da pranzo non sempre avrà 10 invitati per cena, è bene quindi salvare spazio quando non si hanno esigenze particolari! Con un tavolo da pranzo allungabile, la nostra area living diventa mutevole e in grado di venire incontro sia al pranzo domenicale in famiglia, sia alla cena leggera e con il ristretto nucleo familiare durante la settimana.

Il tavolo allungabile può essere un ottimo compromesso tra estetica e funzionalità, soprattutto perché è un'opzione ideale per piccoli spazi come salotti con cucina annessa o come monolocali e bilocali. Se lo spazio a disposizione è molto, allora la posizione del tavolo è quasi sempre al centro della stanza, oppure più defilata vicino alla parete se abbiamo una camera più ristretta.

I tavoli allungabili non hanno solo diverse dimensioni, ma sono prodotti anche con i materiali più vari: la struttura è principalmente in metallo o in legno, mentre i piani d'appoggio possono essere in cristallo, metallo, legno o materiali plastici. Anche la forma è importante: i tavoli allungabili rettangolari sono un grande classico, mentre ultimamente il nuovo trend prevede tavoli rotondi dalle linee più smussate.