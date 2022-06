La perla del Trentino

Il bagno di servizio non nasconde il suo essere. Per differenziarsi dal bagno padronale è stato utilizzato un bacino che ricorda la cesta per il bucato. Come in una lavanderia, il nostro cesto è appoggiato ad una struttura che pare un tavolo in pietra, i manici del lavello anziché accogliere le mani delle vecchie lavandaie, svolgono il ruolo di portasciugamani.