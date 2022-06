9 Incredibili Docce per il Bagno

L'uso del bagno è un fatto totalmente personale: da chi è velocissimo a chi invece non vede l'ora di tornare a casa per stare in ammollo nella vasca. E ci sono quelli che non possono iniziare una giornata senza aver fatto la doccia. A qualunque gruppo apparteniate, di sicuro l'utilità della doccia non può esservi indifferente. E a questo proposito abbiamo raccolto in questo Libro delle Idee 9 esempi incredibili di docce per il bagno. Si tratta di progetti che tengono insieme praticità ed efficienza con un design pensato per rendere il bagno accogliente e creativo. Idee perfette sia per chi deve ristrutturare il bagno che per chi deve progettare il bagno che sognava da tempo nella nuova casa. In ogni caso, si tratta di docce che non potranno lasciarvi indifferenti, a qualsiasi gruppo apparteniate. Seguiteci.