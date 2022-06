10 cucine che sanno essere classiche e moderne allo stesso tempo

Dalla scelta di un design classico nasce spesso la necessità di trasformare questo stile in uno stile senza tempo. A tal fine il colore ideale è il bianco; fresco e discreto, non passa mai di moda. Un tocco in più lo regalano gli elementi in acciaio e legno massiccio, i quali trasformano questa cucina in un perfetto esempio del gioco tra stile classico e moderno.