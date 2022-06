Scegliere una recinzione per il giardino, che allo stesso tempo protegga e abbellisca, non è semplice. Per questo molti lasciano tale compito ad architetti paesaggisti, ma oggi vi mostreremo alcuni esempi incredibili che possono servire da ispirazione.

Che lo preferiate semplice, in legno, decorato o in ferro battuto in questo articolo troverete quello che fa al caso vostro. Dategli uno sguardo!