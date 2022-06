La trasformazione radicale di 5 bagni orribili!

Tutti conosciamo la bella sensazione che si prova entrando in un bagno accogliente, luminoso, spazioso e pulito. Se il tuo non rispetta queste caratteristiche, forse è arrivato il momento di ristrutturarlo. Sappiamo che non è semplice rinnovare un ambiente così intimo, che spesso è tra gli ultimi ad essere presi in considerazione quando si decide di dare una rinfrescata alla propria casa. Ma non si tratta di una missione impossibile! Prendete la decisione, cercate di capire cosa vi piacerebbe modificare, cosa vi piace e cosa vorreste eliminare per sempre.

In questo libro delle idee ti presentiamo 5 bagni che sono passati dall'essere meri spazi in cui collocare i sanitari ad ambienti accoglienti e moderni! Lasciateti ispirare!