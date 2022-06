Visita a sorpresa? Come pulire casa in 5 minuti!

Tutti riceviamo visite inaspettate, o perlomeno, invitati che si presentano molto prima del previsto. Naturalmente è importante accogliere gli ospiti in una casa pulita e ordinata. Lo scopo è quello di regalare una permanenza piacevole e confortevole e, ovviamente, evitare che i nostri amici pensino che viviamo nel caos!

Se il tempo stringe e l'arrivo è imminente non bisogna farsi prendere dal panico! Non potete pretendere di fare miracoli in pochi minuti ma sicuramente potete regalare alla casa un aspetto curato. Come? Potete partire con il munirvi di un grande sacco in cui riporre i rifiuti eventualmente sparsi per casa, iniziando dalle aree comuni e dal bagno di servizio. Dedicatevi poi alla raccolta della biancheria e degli indumenti sporchi, riponeteli tutti nella cesta del bucato, senza soffermarvi sulla separazione in base al colore, ci penserete in un secondo momento! Chiudete le ante degli armadi e i cassetti lasciati aperti, non dimenticate di sistemare i cuscini sul divano, il telecomando della tv, riponete le riviste sparse per casa nell'apposita cesta e spingete le sedie sotto al tavolo.

Non lasciate i piatti sporchi in giro.Oltre ad essere esteticamente sgradevoli, gli avanzi di cibo possono emanare cattivo odore. Se possedete una lavastoviglie collocateli al suo interno. In caso contrario passateli velocemente sotto l'acqua corrente, poggiateli in maniera ordinata su un ripiano e copriteli con un panno. Si tratta di un compromesso accettabile quando andiamo di fretta!

Questo è un buon inizio, ma troverete ulteriori suggerimenti all'interno dell'articolo! Buona lettura!