Piccolo Appartamento Arredato con Colori Neutri

Per il bagno è stato scelto un abbinamento che richiama quello del resto della casa: a terra piastrelle di un color marrone chiaro, che richiama il legno, a parete piastrelle grandi e bianche. La dimensione degli elementi del rivestimento verticale è tale da dare un senso di grande pulizia, a livello di linee, e lo stesso vale per il box doccia, che sembra una semplice lastra di vetro. D'altra parte, less is more . O no?