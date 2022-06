7 case in pietra davvero straordinarie!

7 splendide case unite da un unico filo conduttore: la pietra. Protagonista assoluto di questo libro delle idee è infatti proprio un design organico che esalta il dialogo tra natura e struttura, tramite, in primis, l'impiego di materiali green. A mancare tuttavia non è di certo lo stile, accuratamente studiato per far confluire in un solo progetto residenziale sia il carattere rustico tipico delle costruzioni rurali, sia un'anima moderna, fatta di arredamenti semplici e ricercati, per garantire un effetto suggestivo ed elegante senza dimenticare la tradizione. Cominciamo subito a scoprire queste abitazioni internazionali più da vicino.