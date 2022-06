Appartamento Riorganizzato e Vintage degli anni '50 Basato su Toni Calmi e Ampi Spazi che ti Ispireranno

Dopo i lavori l'appartamento risulta molto più razionale, dal punto di vista distributivo. L'ingresso è stato ridotto e dà l'accesso alla zona giorno, un open space che comprende cucina, sala da pranzo e bagno e da cui si accede allo studio. È stato ricavato un bagno in più e anche un locale lavanderia. Quest'ultimo rappresenta una grande miglioria, significa non dover più stendere la biancheria in bagno o in altre aree della casa, finalmente!