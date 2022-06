Illuminare con le plafoniere led

Pratiche e dal gusto moderno, le plafoniere a led costituiscono una modalità di illuminazione attuale e funzionale, adatta a ogni tipo di ambiente e indubbiamente di facile installazione a muro o soffitto. La luce bianca diffusa dalle plafoniere led, calda o fredda, dall'intensità più o meno incisiva, se orientata e posizionata negli angolo giusti, riempie gli spazi e garantisce comodità ed effetti estetici notevoli. Che si tratti di pannelli rettangolari, a faretto o dei modelli da soffitto tondeggianti, l'importante sarà optare per la giusta plafoniera a led, a seconda della stanza in cui inserirla. Sarà ad esempio ideale nella sala da pranzo ampia, accostata ad un mix di faretti incassati per creare diversi punti luce, oppure in camera da letto, posizionata sul soffitto e centralmente, a controbilanciare le abat-jour, ma anche in salotto, nel corridoio d'ingresso e in cucina.

Ecco 10 esempi interessanti in cui per personalizzare l'ambiente si è ricorsi all'illuminazione a plafoniere led.