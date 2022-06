Una Casa Piccola ma Piena di Comodità!

E per finire questo tour, visioniamo il bagno principale di questa casa. Un ambiente molto speciale e moderno, in cui i materiali sono stati scelti e posizionati per generare un forte impatto, come l’illuminazione dietro lo specchio, posizionata per evidenziare l'irregolarità della pietra, creando una vibrazione molto speciale, oltre che dinamismo. La parte superiore di marmo bianco di Carrara è impeccabile e incornicia dei semplici cassetti bianchi con maniglie in acciaio inox. Un bagno completamente ispirato al colore bianco. Dieci e lode!