La Casa Prefabbricata Che Hai Sempre Desiderato

Prima di concludere, vi mostriamo una pianta in cui si evince la distribuzione e l’organizzazione degli ambienti interni.

La casa dispone di tre camere da letto, due per i bambini o per gli ospiti, e di una camera matrimoniale con bagno privato e spogliatoio. Tutte le stanze sono dotate di collegamento diretto con l'esterno e comunicano con il giardino attraverso le grandi aperture. La casa dispone anche di un’ampia dispensa per la cucina, di un armadio nel corridoio, e di un locale tecnico per la caldaia. Pare ci sia proprio tutto ciò che serve per una vita familiare felice, non trovate… ?