Come arredare una casa con il nero

Osservando da vicino questo piccolo ambiente, non solo possiamo notare l'eleganza di un nero prevalente per gli arredi su misura, ma anche la capacità di questa cromia di inglobare e far quasi sparire elettrodomestici quali il forno e il frigorifero. Il bianco è rimasto per il top e i mobili della cucina a parete, discorso inverso per il bancone. Piccole nicchie in bianco servono per avere a portata di mano o esibire fieri alcuni accessori o libri di cucina.