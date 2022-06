Il Modo Migliore Per Dividere il Soggiorno dall'Ingresso: 7 Esempi

Temiamo che un dividere il soggiorno dall’ingresso possa rubare spazio prezioso? Trasformiamola in una parete attrezzata per i libri, la Tv, l’impianto stereo o magari per far posto a un piccolo angolo studio: in questo caso potremmo pensare addirittura a una soluzione su rotelle – come ci propone in questa immagine lo studio GRAZIANI&DICEMBRINO – perfetta per cambiare la disposizione dell’ambiente a seconda delle nostre necessità.