Materiali in casa: cemento spatolato o microcemento?

Per separare due spazi, come la cucina e la sala da pranzo oppure l’entrata e il soggiorno può essere utilizzato un materiale e un colore differente da quello che predomina nell’ intera casa. Il micro cemento o cemento spatolato è senza dubbio una soluzione da prendere in considerazione… come è stato fatto in questo caso, con un risultato davvero soddisfacente!