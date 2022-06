Una casa italiana di un altro pianeta

L’intero progetto di interni presenta dei punti ricorrenti, una coerenza basata sull’alternanza del colore bianco come tonalità cardine non solo per le pareti, ma anche per parte degli arredi, la scelta del rovere chiaro del parquet, e quella del vetro sia per le vetrate perimetrali che per il parapetto che permette ai due livelli di confluire l’uno nell’altro.

Proprio come per la cucina, il look generale è tendenzialmente minimal, ma con qualche tocco qua e là di elementi rustici e classici.