Prima e Dopo: Da un Vecchio Appartamento Degli Anni '60 a Una Villa Moderna

Le vecchie case stile anni '60 non sono qualcosa di raro da vedere nei paesaggi urbani nostro paese, a volte ci affascinano, altre volte invece ci lasciano semplicemente sconcertati per il triste stato di trascuratezza in cui versano. Spesso osservandole, la domanda che ci viene in mente è: ma perché non rimetterla a nuovo e realizzare qualcosa di bello e utile per qualcuno? Fortunatamente, a volte questo succede, divenendo una nuova e splendida realtà. Com'è successo a Cascais, bella città portuale in Portogallo. Nuno Ladeiro è appunto il nome di punta dello studio di architettura e design a Lisbona, autore di questo progetto di riqualificazione che stiamo per mostrarvi. Il team esegue anche progetti di design industriale e design per le aziende internazionali, oltre all'architettura nazionale. La villa Chapéu Virado è stato uno dei progetti di recupero realizzato dallo studio ed è proprio di questa che vi mostreremo le immagini nel seguente articolo. Seguiteci allora!