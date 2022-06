Top5: tendenze d'inverno

Così, dopo che Big Snow ha imperversato su buona parte delle regioni italiane portando disagi, angoscia, ma anche tanta felicità per aver imbiancato gran parte del Nord del nostro Paese, eccoci giunti a domenica. Una domenica sorniona, una domenica dove fuori fa freddo e preferiamo stare al caldo, tra le nostre quattro mura, in compagnia di un buon libro o della nostra famiglia. Una domenica come ce ne sono tante tra novembre e marzo, capaci di restituirci l'energia per affrontare la settimana che verrà. Senza già stare a pensare alla prossima settimana, come di consueto oggi vi mostriamo cosa è successo in quella appena passata. Quali sono stati i cinque articoli più cliccati degli ultimi sette giorni? Se, come pensiamo, non avete la minima idea di quale sia la risposta, allora vi consigliamo di continuare a leggere, sia mai che vi siate persi qualcosa!