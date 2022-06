homify 360°: il progetto di una piccola casa in periferia

Al livello superiore, la scala divide il piano in due parti indipendenti che però sono collegate da un piccolo ponte sospeso. Questa zona impressiona per il suo carattere spazioso, riuscendo anche ad avere una disposizione geometrica impeccabile visto il disegno degli interni perfettamente simmetrico. Al legno dei rivestimenti il compito di avvolgere i propri ospiti in un'atmosfera calda e familiare. Sono tuttavia stati inseriti elementi più vicini allo stile industrial con l’illuminazione e il parapetto in ferro ad esempio. Oltre a ciò, possiamo notare come, per risparmiare spazio, si siano installate soltanto porte scorrevoli. Questo piano accoglie una camera da letto e il bagno.