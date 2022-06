La casa dei sogni diventa realtà

Il contrasto prevalente è dovuto alla presenza di elementi in legno come alternativa al bianco generale. Si tratta di un binomio piuttosto frequente laddove il risultato da raggiungere sia l’eleganza allo stato puro. L’angolo conversazione è tutto rivolto, però, verso una parete molto interessante, in parte retroilluminata, in parte rivestita da un pannello di legno e in parte dedicata al modernissimo camino. Ogni elemento presenta una sua identità, ma nel complesso il risultato è perfettamente lineare.