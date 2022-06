Un Piccolo Appartamento Arredato con Pochi Soldi

Se siete alla ricerca di suggerimenti per arredare il vostro appartamento in maniera luminosa ed elegante, il libro delle idee che vi mostriamo oggi fa decisamente al caso vostro. Infatti, l'abitazione in questione presenta il bianco come colore di base, utilizzato per pareti, mobili e persino per il pavimento, avendo in questo modo la funzione di risaltare qualsiasi complemento d'arredo. Il bianco, come sappiamo, riflette con potenza qualsiasi fonte di luce, naturale o artificiale, esaltando così persino i colori più tenui. Difficilmente crederete che questa abitazione conti soltanto 64 m², perché le dimensioni dei vari ambienti sono molto amplificate. Il progetto è stato concepito dallo studio INA Arquitetura, che a sede a San Paolo del Brasile. Vediamo di cosa si tratta.