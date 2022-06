10 Ottimi Motivi Per Cui Una Casa Ordinata Può Cambiarti la Vita

L' accumulo di polvere in alcune zone favorisce la proliferazione di batteri, acari e altri agenti nocivi per la salute, innescando lo sviluppo di allergie e malattie respiratorie. Il modo migliore per evitare tutto ciò è di tenere pulita la casa, in particolare quelle superfici con cui si viene a contatto regolarmente come divani e tessuti vari, e quanto più completa sarà la pulizia tanto meglio sarà per la nostra salute. Se poi usiamo prodotti ecologici, senza sostanze tossiche, bè.. è il top.