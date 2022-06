Il carrello da cucina, non solo funzionalità!

E perché non portare la comodità del carrello da cucina anche in giardino? Come possiamo vedere in questo caso, la struttura del carrello viene riletta e adattata alle esigenze poste dall'uso esterno, per questa ragione è stato utilizzato il rattan come materiale principale. La struttura riprende quella classica del carrello da cucina, con due ampi ripiani in forma di vassoi, alternati in questo caso da un comodo ripiano intermedio. Un carrello elegante, di raffinata fattura artigianale, sia nelle sponde dei ripiani che negli intrecci che costituiscono assi di raccordo e piani d'appoggio. Una rilettura del carrello perfetta per arricchire con stile retrò il giardino di casa.