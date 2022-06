Le mensole a cubo, soluzioni pratiche per tutti gli ambienti

Le mensole a cubo che vediamo sono di legno e vanno a comporre, inserite nella struttura in acciaio di sostegno, un vero e proprio Orto domestico. Il progetto è improntato all'uso di materiali lavorati per sfruttare la loro naturalità, come appunto il legno e l'acciaio. Le mensole-contenitore a cubo sono in legno di olmo, appositamente trattato e capaci di ospitare all'interno dei vasi in materiale plastico, per una impermeabilizzazione ottimale. La struttura in acciaio è trattata per ottenere un rustico effetto ruggine, che arricchisce di carattere l'insieme. Le mensole-contenitore a cubo sono amovibili e componibili, quindi la loro organizzazione può essere configurata a piacimento, in modo da creare uno spazio sempre nuovo e mai uguale a se stesso.