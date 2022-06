Scarpiere slim salvaspazio: funzionalità e versatilità in un unico arredo

Nella camera matrimoniale, ecco una soluzione di scarpiera slim multi ante adatta per il duplice utilizzo: una per le, una per lui. Ricordarsi di abbinarla per colore e fattezza al resto della stanza non è un dettaglio trascurabile per la migliore resa estetica possibile. In questo particolare esempio, la scarpiera slim bicolor si abbina perfettamente allo stile della camera da letto, riprendendone le tonalità principali, così da non creare disomogeneità e non dare nell'occhio ad un primo sguardo.