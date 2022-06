Lo scrittoio in arte povera cambierà la vostra casa!

La struttura portante è in acciaio, con saldature lasciate a vista, a creare un aspetto anticato, per questo scrittoio in arte povera. I cassetti sfruttano tonalità diverse e alternate, così come alternate cono anche le tessiture delle superfici, che presentano una grande ricchezza di sfumature, angoli riflettenti e a rilievo. Anche le maniglie sono di foggia e forme diverse, in acciaio o legno, come nel caso del pomello centrale che accompagna il cassetto con le sue venature scure. I cassetti laterali sono maggiormente profondi, rispetto a quelli centrali in modo che anche in termini di volumetrie si crea un gradevole contrasto, a rafforzare l'impressione di recupero e assemblaggio data dal disegno. Uno scrittoio in arte povera elegante e funzionale.