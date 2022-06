10 fantastiche pergole in legno!!

Non c'è nulla di meglio di una colazione in giardino, o meglio, all'ombra di una pergola in legno, allestita all'interno di uno spazio rustico in stile mediterraneo. Fiori di vario tipo in vasi in cotto a definire e abbellire gli estremi, ma anche come grazioso centrotavola, sedie in legno pieghevoli e tavolo in ferro, riempiono qui perfettamente la metratura a disposizione al di sotto della pergola in legno, utilizzata quindi come gazebo per il relax open-air.