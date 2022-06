Una casa mobile in legno e acciaio a 5 stelle

Addentrandoci nella zona living dell'innovativa casa mobile in legno, ecco in primo piano il divano minimale geometrico e adatto per essere rivestito con imbottiture in pelle o tessuto, fronteggiare un set di sgabelli con seduta in legno e un tappeto asimmetrico a contrasto. Alle spalle, i listoni usati per la parete e che percorrono l'intera metratura, donano un effetto tridimensionale e intrigante all'ambiente, facendo dimenticare a chi vi entra, di essere in una casa mobile in legno, costruita in soli dieci giorni, seppur la fase di progettazione e presentazione sia durata 60 giorni.