A ogni stanza la sua sedia in ecopelle!

Dal semplice rivestimento oppure a lavorazione capitonnè, in bianco o nero oppure in colori sgargianti, perfetti per donare un tocco di vivacità all'ambiente, ecco come le sedie in ecopelle possono decorare cucine, sale da pranzo, camere e studi, con semplici e pratici accorgimenti. La scelta della sedia è infatti importante proprio tanto quanto quella dei restanti componenti, mobili o complementi che siano. Puntare ad esempio sugli abbinamenti tra sedie in ecopelle con metallo cromato e lampade da soffitto con paralume della stessa tinta, potrà rivelarsi una decisione vincente per un ambiente smart e moderno, seppur piccolo. Le varianti retrò, completeranno poi al meglio uno scrittoio in stile shabby-chic, mentre quelle con piedi in legno nobile, riscalderanno con gusto ed eleganza i living più eclettici.

Ecco 10 esempi da cui tratte ispirazione e prendere nota.