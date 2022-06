Come Arredare una Casa in Stile Minimalista

Dopo aver affrontato diversi tipi d’arredamento grazie ad alcuni progetti dei nostri esperti, oggi ci dedicheremo allo stile minimalista negli interni.

Come ottenere uno stile del genere? In che modo arredare il nostro appartamento? Quali sono le caratteristiche che fanno parte dello stile minimalista? Cercheremo di rispondere a questi e altri dubbi, ma prima di tutto riteniamo importante sottolineare che un arredamento di questo tipo non si può improvvisare: per quanto possa sembrare facile arredare secondo lo stile minimalista, in realtà il compito è più arduo di quanto si pensi. Se provassimo ad eliminare decorazioni e complementi d’arredo da casa nostra, probabilmente l’unica cosa che otterremmo sarà un appartamento triste d’impatto e povero visivamente.

Lo stile minimalista è il perfetto equilibrio tra un design dagli arredi minimali e un uso sapiente dei materiali. La differenza principale dello stile moderno sta nel fatto che questa tendenza porta ad estremizzare la purezza della luce, lasciando spazi vuoti densi d’atmosfera, quasi come se ci trovassimo dentro un museo. Per descrivere questo stile abbiamo pensato di allontanarci dal solito minimalismo total white, per proporvi un attico dal forte carattere materico realizzato dallo studio dell’Arch.Pierluigi Sammarro.