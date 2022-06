Se da tempo stiamo pensando di sostituire la nostra vecchia porta d’ingresso, ma i costi elevati ci hanno sempre fatto cambiare idea, questo potrebbe finalmente essere il momento giusto. Fino al 31 dicembre 2016 potremo infatti usufruire delle detrazioni fiscali del 50% o del 65% sull'Irperf previste per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica e installare un nuovo portone approfittando dei benefici. In attesa di conoscere cosa prevederanno le nuove disposizioni della Legge di stabilità per il 2017, ecco allora una pratica mini guida per scoprire insieme come cambiare la porta d'ingresso, grazie alle detrazioni fiscali.