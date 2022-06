Come Ricavare un Bagno nella Camera da Letto

Da qui entriamo dunque nel bagno, per mostrarvi da vicino l'approccio stilistico adottato: piccolo e funzionale può significare anche estremamente elegante! Ci piace in particolare il rivestimento in grés sui toni del grigio e lavagna, in perfetto accordo con il blu delle pareti in camera da letto.

Il mosaico, usato come sottile decorazione sulla parete dei sanitari, riveste tutta la doccia. Quest'ultima ci fornisce l'occasione per ricordare una delle grandi regole per il risparmio di centimetri preziosi nei bagni molto piccoli: l'utilizzo della doccia filo a pavimento, sempre raccomandabile grazie a un ingombro minimo, limitato alla sottilissima parete del box.