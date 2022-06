Da fienile a monolocale: soluzioni salvaspazio a prova di micro casa

Appena entrati non possiamo che essere stupiti: quello che all'apparenza sembrava niente di più che un vecchio fienile, nasconde degli interni arredati in moderno stile scandinavo. I proprietari hanno infatti deciso di trasformarlo in un monolocale per gli ospiti, perfetto per garantire il massimo confort durante il loro soggiorno. Le travi in legno del tetto sono allora state rinforzate e rimesse a nuovo, gli interni risanati dotati di un nuovo e moderno rivestimento in resina per i pavimenti.

Quello che però più ci interessa è la soluzione salvaspazio ideata per sfruttare i pochi mq disponibili in quest'antica costruzione rustica, un grande mobile in legno costruito su misura, che nasconde al suo interno ben 3 usi diversi.