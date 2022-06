30 Foto di una Casa Semplicemente Meravigliosa

Oggi vogliamo presentarvi una casa fantastica, che ci insegna come sfruttare con classe lo spazio trasformandolo nel luogo ideale per abitare. Quello che ci piace di più di questa proprietà è la distribuzione dei suoi tre piani intorno ad un giardino assai piacevole con un pergolato molto comodo e pieno di verde: qui la vegetazione e gli elementi in legno si fondono per attirare il nostro sguardo su questa opera architettonica.

Note da tenere a mente:

- Ciò che ci colpisce al primo colpo d’ occhio è la facciata imponente, grazie alla distribuzione sapiente del verde, e il balcone, che offre una vista mozzafiato dai suoi parapetti. Le piante, ovviamente, sono l’ elemento chiave che è stato utilizzato rendere viva l’ immagine di questa proprietà. Notiamo anche l’ effetto delicato ottenuto tramite il legno lucido, ma in un contesto generale dal carattere parzialmente rustico.

- Il pergolato è senz’ altro una delle zone più belle di questa casa, e dalle immagini si può ben vedere come sotto di esso l’ arredo sia distribuito con grande equilibrio e armonia: vi troviamo un’ area per accogliere gli ospiti, con comode poltrone rivestite in tessuti ergonomici e morbidi, ideali per un soggiornare all' esterno della casa. Il legno continua a primeggiare nella decorazione e lo troviamo a dominare la scena attraverso i tavoli, le panche, le travi e gli altri elementi. Sul fondo abbiamo il giardino con varie specie vegetali e un camminamento pavimentato in legno.

- Anche se ovviamente si tratta di una residenza molto lussuosa abbiamo osservato che il disegno della cucina mantiene uno stile tradizionale, e in accordo a questi parametri di decorazione troviamo un pavimento in piccole piastrelle verdi, che si combinano molto bene con le parti in legno e mettono in evidenza l’ arredo e il mobilio dedicato al riponimento. Sullo sfondo si vede uno scaffale realizzato con delicate tavole di legno. La soluzione più interessante è lo spesso piano per la preparazione e cosumazione dei cibi, aggettante dal mobile con i fuochi al centro dello spazio.

- La cucina è dotata di tutti i comfort, e possiamo vedere che alle estremità del corridoio si trovano gli elettrodomestici, organizzati in modo da risparmiare spazio e rendere più comoda la fruizione dell’ ambiente. Allo stesso tempo si nota che è stato utilizzato tutto lo spazio possibile per riporre i vari e numerosi accessori. Sulla parete, in corrispondenza di un lato del mobile cucina, è stato installato il televisore.

- Il salotto è davvero fuori dal comune, grazie alle tonalità di colore scelte e agli elementi decorativi distribuiti nello spazio. Librerie e mensole sono d’ altronde componenti fondamentali in tutte le parti della casa, per offrire comfort e funzionalità allo stesso tempo. Il tappeto con la sua decorazione a fiori è grandioso perché ci dà quel tocco casalingo che noi tutti vogliamo nella nostra abitazione. Il divano con la sua forma e tonalità di colore completa magicamente un ambiente molto particolare e originale, grazie anche alla fascia verticale in legno.

- Il bagno al primo piano ha una linea più moderna e sobria rispetto al resto della decorazione, in questo spazio infatti si è lavorato con materiali come il marmo e legno. La parete è stata verniciata in viola scuro per farla risaltare grazie al contrasto con il lungo elemento che contiene il lavandino; il disegno di quest’ ultimo è meraviglioso, come i rubinetti e lo specchio con illuminazione integrata. Stesse considerazioni per il bagno padronale, situato al secondo piano, dove la doccia si caratterizza per il suo rivestimento in pietra