8 idee salvaspazio, anche belle da vedere!

Adottare una o più idee salvaspazio anche in cucina non può che migliorare l'impiego della metratura esistente. Se l'isola attrezzata costituisce un aiuto notevole in questo senso, un sonoro via libera è dato anche a piani estraibili, continuativi o incorporati, che all'occorrenza possono trasformarsi in veri e propri spazi dining.