Tendenze 2015: fantasie invernali

Come detto, la scorsa settimana abbiamo messo a confronto due appartamenti italiani, cercando di mostrarvi un esempio per quello che riguarda le tendenze del 2015. Oggi vi mostriamo quelli che possono essere definiti must have tra le nostre mura per questo anno. Uno dei punti fondamentali di questo 2015 è il gusto dell'insolito: forme nuove, originali, si intrufoleranno nella vostra casa, dando quel tocco di estro che vi mancava. Noi abbiamo scelto ’Rose Mirror’ presentato da Studio9, questo specchio composto da tanti specchi di forma tondeggiante uniti tra loro, trova il suo giusto spazio nel bagno, sopra al lavandino o anche nell'ingresso di casa e sarà il modo perfetto dare un tocco di originalità nei vostri ambienti.