homify 360°: una villa moderna in Sicilia

Una villa moderna ha sempre un grande fascino, indipendentemente da dove si trova. Quella di oggi infatti non è situata in prossimità di una grande città come Roma, Milano o Napoli, ma si trova in una provincia più piccola: Ragusa. Questa abitazione dalle linee modernissime, quasi futuristiche, è stata scelta per il nostro homify 360° di oggi per la sua bellezza e per la particolarità delle sue forme geometriche e dei suoi volumi quasi irregolari. Il progetto è stato interamente fotografato dal nostro esperto Moreno Maggi che riesce con ogni suo scatto a farci respirare l'aria della Sicilia e di questa bellissima casa. Non ci vogliamo quindi dilungare troppo, dandovi la possibilità di ammirare le foto da soli: ne abbiamo scelte cinque, quelle che secondo noi erano più significative, ma se desiderate osservarle tutte, non vi serve altro che cliccare su un'immagine qualunque e poi sul logo dell'esperto oppure direttamente sul logo alla fine di questo Libro delle Idee. Detto questo possiamo cominciare con il nostro tour fotografico.