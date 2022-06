Case piccole – 11 Trucchi per arredare e organizzare meglio

In case o appartamenti piccoli c’è sempre la possibilità di organizzare lo spazio in modo che ogni cosa abbia il suo posto e il poco spazio a disposizione sia usato correttamente. Così possiamo vivere gli ambienti senza avere la sensazione che l' arredamento sia eccessivo o ingombrante. E' un modo di gestire il mobilio in uno spazio integrato in cui sostanzialmente l’ uso di ogni elemento si sviluppa in un’ area adeguata.

In questo libro delle idee ti vogliamo pertanto mostrare alcune immagini, di stanze diverse, raccolte in piccole case o appartamenti, che possiamo prendere ad esempio per come hanno risolto il poco spazio in modo che tutto sia ordinato e funzionale. Insieme ad homify potrai osservare queste ottime soluzioni, pensate per le varie aree della casa, che sicuramente ti daranno utili spunti.