23 Idee per Arredare un Soggiorno Piccolo

Come abbiamo visto, sono molteplici le soluzioni e gli approcci possibili per arredare un soggiorno piccolo e per arredare un salotto piccolo, a partire dalla scelta dei complementi di arredo. Tutte le idee per soggiorno piccolo, infatti, non possono prescindere dalla scelta del complemento di arredo principe di questo ambiente della casa: il divano. E quindi gli interior designer dovranno selezionare forma e dimensioni del divano, che potrà essere un divano piccolissimo a seconda dello spazio a disposizione nel soggiorno piccolo o nel salotto piccolo. I divani piccolissimi, infatti, permettono di introdurre una seduta e una separazione rispetto alle altre aree dello spazio, pur evitando di ingombrare eccessivamente l'ambiente. I divani piccolissimi come anche quelli di dimensioni maggiori, permettono di dividere lo spazio all'interno del soggiorno piccolo o del salotto piccolo, ma anche di dividere il soggiorno da sala da pranzo e cucina nel caso di monolocali.