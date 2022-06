Come costruire una casa in legno passo dopo passo

L’abitazione che vedete in foto, si trova in campagna ed è davvero perfetta per chi cerca dei piacevoli momenti di evasione durante il weekend; ciò, ovviamente, non vuol dire che non sia adatta anche per soggiorni prolungati. In questo prospetto, alla finestra collocata sulla destra corrisponde lo spazio destinato alla camera da letto per cui, un’ulteriore schermatura in travetti orizzontali tutela la privacy e filtra la luce solare.